Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli e capocannoniere della Serie B, ha così parlato a Sky Sport al termine della partita vinta 2-1 dai suoi contro il Perugia: "Stasera si è chiusa un'annata straordinaria sotto tutti i punti di vista: societario, di squadra, personale. Anche stasera abbiamo dimostrato che ci siamo meritati tutto ed ora godiamoci questa festa, ci tenevamo a farlo davanti ai nostri tifosi. Da quando è arrivato Andreazzoli c'è stato un cambiamento drastico e noi siamo contenti. Guardiamo avanti con serenità. Futuro? Solo e soltanto ad Empoli. Parma in A? Per come erano messi in classifica non me l'aspettavo. Il Frosinone era in casa e il Parma fuori, ma come dimostra questo campionato non c'è nulla di scontato. Sono contento per loro".