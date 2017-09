Empoli, Caputo: "Contro il Bari è una partita che per me vale doppio"

Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli, ha parlato così prima della sfida contro il Bari ai microfoni di Sky Sport: "Per me è una partita che vale doppio, perché il Bari è la squadra del mio passato e quella che mi ha lanciato nel calcio che conta. Sarà una motivazione in più per dare il massimo. Sono arrivato ad Empoli convinto di fare bene, prendendomi le responsabilità. E' una squadra nuova e da scoprire, ma siamo sulla strada giusta. Il Bari ha due squadre, è forte e dovremo dare il massimo davanti i nostri tifosi".