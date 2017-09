Empoli, Caputo: "Era importante vincere, Bari il mio passato"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la vittoria conquistata contro il suo ex Bari e con una sua doppietta, Ciccio Caputo ha esaltato il successo dell'Empoli: "I biancorossi sono il mio passato, oggi il mio presente è l’Empoli e darò tutto per questa squadra, sono venuto qui per questo: portare gioie ai tifosi e dare sempre il massimo. Oggi l’importante era vincere. Il mister in settimana ci ha chiesto questo, di andarli a prendere più alti possibili. La nostra idea era quella di non farli giocare. Il Bari è una grande squadra, attrezzata per vincere: noi abbiamo messo tutto quello che avevamo e siamo stati bravi anche a soffrire nel finale", ha detto a Empoli Channel.