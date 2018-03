Empoli, Caputo: "Il Pescara ci attende col coltello fra i denti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Empoli Francesco Caputo scalda i motori in vista del rientro in campo dopo il turno di squalifica e dalle colonne de Il Tirreno lancia la sfida al Pescara: “Domenica incontreremo una squadra di grande qualità che ultimamente ha avuto qualche problema ed è scivolata in classifica. Questo significa che giocheranno col coltello fra i denti e ci renderanno difficile la vita. Noi sappiamo che ci attende una gara complicata e ci stiamo preparando nel migliore dei modi per affrontarla”.