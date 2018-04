Empoli, Caputo: "Per la Serie A bisogna continuare così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti e capocannoniere dell'Empoli Francesco Caputo dopo la netta vittoria contro il Foggia ha parlato ai microfoni di Radio Lady del risultato e della corsa verso la Serie A: “Siamo contenti di questa vittoria, venire a Foggia e vincere 3-0 non era propriamente facile, ma abbiamo fatto un'ottima prestazione perché il nostro obiettivo è quello di conquistare la promozione e finché non ce la faremo continueremo così. Ci tenevo a segnare e dedico questa rete ai tanti compagni di reparto infortunati, mi spiace molto per Rodriguez e per Donnarumma, ma non dobbiamo mollare un centimetro. - continua Caputo parlando del suo record come riporta Empolichannel.it - Si tratta di una soddisfazione da condividere con tutta la squadra, perché se noi segniamo tanto è merito dell'atteggiamento della squadra”.