Empoli, Castagnetti: "La vittoria a Bari è stata la svolta della stagione"

© foto di Federico Gaetano

Michele Castagnetti, centrocampista dell'Empoli, commenta ai microfoni di Sky la promozione ottenuta in serie A con 4 giornate di anticipo: "Siamo contentissimi, abbiamo fatto un girone di ritorno fantastico ed abbiamo meritato sicuramente la promozione. Andreazzoli? Ci sono tante squadre che vengono costruite per la promozione, ma poi non è facile ottenerla. Andreazzoli ha portato serenità, il modulo scelto era più adatto alle nostre qualità. Vincere aiuta tantissimo e si è visto. La vittoria di Bari (4-0, ndr) è stata la svolta della stagione: ci siamo guardati negli occhi ed abbiamo capito di essere sulla buona strada. Futuro in A? Io sono qui in prestito dalla SPAL, vedremo se verrò riscattato".