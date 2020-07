Empoli, Ciciretti: "Ci godiamo questo momento, da domani testa all'Ascoli"

Amato Ciciretti, match winner della sfida tra Empoli e Frosinone, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match. Di seguito le parole dell'attaccante azzurro, autore di una doppietta che consente alla formazione toscana di tornare in zona playoff.

Empoli direttamente in zona playoff: questa è la strada giusta?

"Oggi volevamo vincere e dare continuità dopo la prestazione di Venezia, ci godiamo questo momento ma da domani penseremo già alla sfida di Ascoli"

Avete sofferto il pressing del Frosinone nel primo tempo?

"Sapevamo del loro pressing alto, erano ben organizzati perché probabilmente si erano preparati al fatto che noi avremmo giocato da dietro. Nella ripresa siamo andati più sulle seconde palle, l'importante è aver vinto"

Dalla gara d'andata, la squadra è cambiata totalmente anche grazie ai nuovi innesti

"Purtroppo a volte capitano inizi di stagione non buoni, adesso dobbiamo cercare di migliorare alcune cose: mancano sei partite, sarà importante centrare l'obiettivo playoff. Io mi adatto nelle posizioni che mi chiede il mister, quando ho la palla tra i piedi mi piace giocarla ma se mi chiede di fare il terzino posso sacrificarmi"

In caso di raggiungimento di un obiettivo, ci sarà spazio per un tatuaggio a fine stagione?

"Ormai non ho più spazio, a breve ne farò uno per i miei figli ma non ce ne staranno altri".