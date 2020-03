Empoli, Ciciretti: "Dispiace non aver vinto ma ci prendiamo il punto. Io sto bene"

vedi letture

Dopo la partita terminata 1-1 contro il Trapani, l'attaccante dellEmpoli Amato Ciciretti ha parlato ai microfoni di DAZN: "Dispiace per il risultato perché volevamo i tre punti per fare un passo avanti in classifica. Non sono venuti ma il secondo tempo abbiamo cercato in tutti i modi di fare gol e alla fine è arrivato su un calcio d'angolo".

La stanchezza?

"Non penso. Il mister ha cambiato dando grande alternanza. Magari dobbiamo rivedere la partita e lui troverà il perché non è andata bene"

Le porte chiuse?

"Non è semplice perché senza pubblico non c'è la spinta e la partita a volte si addormenta. Non siamo abituati ma queste sono le direttive e non possiamo farne a meno".

I tifosi fuori dallo stadio li sentivate?

"Sì, io poi stavo in panchina e non giocando si sentivano. Dispiace anche per quello non aver vinto, ma ci prendiamo questo punto perché abbiamo rischiato anche di perdere".

La mia condizione?

"Io adesso sto bene, poi sta al mister decidere come utilizzarmi. Io devo farmi trovare pronto".