Empoli, Ciciretti: "Questa è la piazza giusta. Sono pronto a rimanere qui"

vedi letture

In vista della ripresa del campionato di Serie B Radio Lady ha intervistato Amato Ciciretti, attaccante approdato al Castellani la scorsa estate in prestito dal Napoli: "Stiamo preparando la partita contro lo Spezia, è un po’ che manchiamo dal campo ed abbiamo davvero tanta voglia di tornare a giocare. E’ una situazione molto particolare, non ci siamo mai trovati in un contesto come questo. Abbiamo ripreso ad allenarci e non è poco, stiamo spingendo per far si che si possa arrivare nel modo migliore alla ripresa del campionato. In settimana si fa un lavoro duro, cosi come vuole il mister, noi cerchiamo di fare tutto quello che ci chiede per essere al meglio. Per noi questa ripresa è una grande occasione e dobbiamo cercare di sfruttarla al meglio. Già la gara di venerdì sarà una sfida importante per lanciarci, portando quei tre punti a casa possiamo pensare di fare un altro tipo di campionato. Quando è iniziata l’emergenza sanitaria anche io ero uno di quelli che non voleva riprendere, ci sono stati molti contagi e tanti morti ed in quel contesto non era giusto continuare. Adesso i tempi sono migliori, la vita piano piano sta riprendendo, si torna ad uscire, ed allora credo che il contesto possa essere giusto per tornare a giocare e far finire i campionati. Per quanto mi riguarda è vero, lo stop è arrivato nel momento in cui stavo riprendendo la condizione ma è andata cosi. Io ho comunque sfruttato questo tempo per tenermi in forma e migliorare la condizione e mi sento bene, poi sarà il mister a fare le scelte. Il mister sta dando molto, parlano i numeri e le prestazioni. Empoli è una grande piazza, ho voglia di riscatto e di fare bene e credo che questa piazza possa essere quella giusta e sarei pronto per rimanere".