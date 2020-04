Empoli, Ciciretti: "Si parla di cinque cambi: all'eventuale ripresa sono quasi obbligatori"

All'interno della trasmissione Sportitaliamercato, in onda su Sportitalia, è intervenuto il jolly offensivo dell'Empoli Amato Ciciretti: “Inizialmente è anche piacevole stare in casa, c'è più tempo per la famiglia, ma arriva poi un momento in cui senti il bisogno del campo, degli allenamenti. Spero che tutto questo momento finisca presto, chiaramente però, se si rinizierà, dovrà esserci massima sicurezza: noi siamo tornati ieri a Empoli, ora dobbiamo fare due settimane in isolamento e poi valuteremo per la ripresa. Ci siamo allenati in questo periodo, ma in casa, dove non si può far molto, non è come allenarsi in campo: riprendere, con tre partite a settimane da giocare, è dura, le cinque sostituzioni paventate diventano quasi obbligatorie”.

Una nota poi al campo: “Da quanto è arrivato mister Marino l'Empoli ha cambiato modulo e sono arrivate le vittorie, ci siamo fermati in un momento in cui stava andando tutto bene, riprendere non è facile”.

Conclude poi: "Io mi trovo bene sia sulla trequarti che come esterno destro, dove ho giocato negli ultimi anni, e anzi, questo è il ruolo che probabilmente preferisco. I moduli di Marino mi piacciono, mi trovo bene, venivo anche da periodi non facili, a Parma forse qualcosa ho pagato, anche per colpe mie, mentre a Napoli era ovvio che, di fronte a campioni, non avessi molto spazio".