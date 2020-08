Empoli, Ciciretti si scusa per il rigore fallito: "Se solo potessi tornare indietro"

L'attaccante Amato Ciciretti attraverso i propri canali social ha voluto salutare l'Empoli, club in cui ha giocato negli ultimi mesi, chiedendo ancora scusa per l'errore dagli undici metri contro il ChievoVerona nel turno preliminare dei play off: "Mi dispiace ! Non trovo parole adatte, volevo ringraziare ogni componente dell’Empoli calcio, dal presidente allo staff Fisio dottori dirigenti Magazinieri e soprattutto ai miei splendidi compagni! Sono stati 6 mesi bellissimi, dove mi sono sentito veramente a casa ! Avrei una voglia di poter tornare indietro di qualche ora per poter cambiare la sorte di quel maledetto rigore, ma purtroppo non si può.. La vita è fatta di responsabilità ed io è giusto che mi assumo le mie.. Spero che questa bella botta mi faccia crescere sia come uomo che come calciatore ! Grazie per tutto quello che avete fatto per me in questi mesi".