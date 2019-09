Empoli-Cittadella è anche Bucchi vs Venturato

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

A volte ritornano. O non passano mai. Perché qualche screzio passato rischia di riproporsi, anche se le circostanze cambiano poi determinate prospettive.

A ogni modo, Empoli-Cittadella, match valido per la 4^ giornata di Serie B, sarà anche una sfida tra i due tecnici, Cristian Bucchi e Roberto Venturato, che hanno pregressi stagionali.

Le sfide tra Benevento e Cittadella - Quando Bucchi allenava il Benevento, i primi dissapori con il collega che già allora guidava il Cittadella, come ricorda il Corriere del Veneto, iniziarono dopo una vittoria sannita che trascinò malumori fino al successo giallorosso di Coppa Italia, con proprio il Benevento che centrò la qualificazione al turno contro l'Inter proprio ai danni del Cittadella. E con Bucchi che si espresse così in sala stampa: "Venturato si lamenta tutte le settimane per cui non gli credo più. Gli episodi sono, appunto, tali e fanno parte del gioco. Nelle tre partite con il Cittadella abbiamo sempre vinto 1-0, il resto lo lascio dire agli altri…. Gli lascio credere volentieri che meritasse di vincere". Poi, però, i playoff: il Cittadella si impose al "Vigorito" nella semifinale di ritorno, match che costò per altro la panchina a Bucchi.

E ora il presente - Diverso, allo stato attuale, il momento delle due formazioni: il Cittadella ha conquistato solo lo scorso weekend i primi punti, l'Empoli, pur avendo situazioni da sistemare, è ancora imbattuto, e sempre più deciso a crescere. Senza nascondersi, perché la A è tra gli obiettivi.

Vedremo chi dei due, stavolta, avrà la meglio.