Empoli, comunque finisca la stagione si continuerà con Marino in panchina

In casa Empoli si pensa al futuro in attesa di capire se la stagione in corso riprenderà, e in che modi e tempi, o se invece verrà sterilizzata a causa dell'emergenza Coronavirus e del suo sviluppo. Il club toscano infatti starebbe pensando di continuare con il tecnico Pasquale Marino, che bene ha fatto fino a quando il torneo non è stato fermato, e che ha un contratto in scadenza a fine stagione. Il tecnico siciliano piace per le sue qualità tattiche e umane visto che è riuscito a riportare quella serenità in seno alla squadra, cosa che coi due predecessori – Bucchi e Muzzi – non erano riusciti a fare. A prescindere da come finisca questa stagione, riferisce Pianetaempoli.it, nel futuro del club toscano ci sarà quasi certamente Marino.