Empoli, Corsi: "Abbiamo idee e possibilità per migliorare la situazione"

© foto di Federico De Luca

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di pianetaempoli.it, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha fatto anche il punto della situazione sull'imminente futuro della squadra, in vista del mercato di gennaio: "Adesso ci sono tre partite, faremo il punto della situazione alla fine di queste tre gare. Poi la società ha idee e possibilità di intervenire per poter migliorare la situazione. Guardandoci anche indietro, a gennaio dello scorso anno abbiamo messo le mani dopo una prima parte non positiva e ce le abbiamo messe bene, cosi come due anni fa nello stesso periodo. Adesso bisogna dare tutti il meglio di noi stessi.

Su mister Roberto Muzzi: "Siamo contenti di come il mister sta lavorando, ovviamente anche nei suoi confronti dobbiamo avere una presenza constante affinché lui e lo staff trovino le condizioni migliori per operare".