Empoli, Corsi: "Al 50% si torna in campo, ma se ognuno dice la sua non si va avanti"

vedi letture

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha parlato delle difficoltà di rispettare il protocollo sanitario in Serie B per far ripartire il campionato: “I costi possono rappresentare un problema, è una situazione difficile da decifrare e servirebbero delle linee guida precise altrimenti ognuno dice la sua e non si va da nessuna parte. Credo che ci possa essere il 50% delle probabilità di tornare in campo, ma dipende da quale sarà il protocollo che ci verrà proposto. - continua Corsi come riporta Tuttob.com - Credo che anche in B come in A ci sia chi preferisce fermare il campionato perché ne trae vantaggio e poi c’è anche un problema legato ai diritti tv. In Francia per esempio prima dello stop da parte del Governo è stato trovato un accordo. Da noi si creerebbe un grande caos con tanti club che andrebbero incontro a grossi problemi se non dovesse arrivare l'ultima rata. In generale vedo che all'estero, anche per quanto riguarda la riapertura delle scuole che è importantissima, molti Paesi sono più avanti di noi”.