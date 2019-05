© foto di Federico De Luca

Ospite di Radio Sportiva Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato del futuro della panchina toscana dopo la retrocessione in Serie B: "Adesso riflettiamo. Ci auguriamo di proseguire con lui, ma dipende da come vorrà interpretare il prossimo campionato. Se rimarrà con noi, vorremmo da lui entusiasmo, il fuoco dentro e non la delusione. Il prossimo campionato di Serie B non dev'essere un ripiego. Ci sarà anche da indirizzarci verso giocatori motivati o di esperienza".