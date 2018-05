Empoli, Corsi: "Andreazzoli resta di sicuro. In futuro potrei osare di più"

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli fresco vincitore della Serie B e neo promosso in A, ha parlato al Corriere Fiorentino in vista della festa che si terrà stasera in città dopo la premiazione della squadra e l'ultimo atto del campionato: "Il segreto della cavalcata trionfale? Il coraggio. Abbiamo cambiato tutto e tutti. Rischiare paga. Andreazzoli sponsorizzato da Spalletti? L'ho chiamato dopo che me ne avevano già parlato i miei dirigenti. Mi ha detto: "Parlaci perché ti garba". Aveva ragione. Aprire un ciclo con Andreazzoli? Intanto dico che rimane con noi. La squadra si diverte giocando, una caratteristica che non dovremo perdere neanche in A. Il futuro della squadra? Dovremo aggiungere qualche buon giocatore. Ci manca fisicità e magari un altro attaccante. I dirigenti e mia figlia mi spingono a osare e guardare più in alto del solito, forse li accontenterò".