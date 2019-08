© foto di Federico Gaetano

Intervistato da La Nazione il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato della stagione che sta per iniziare spiegando che si aspetta un campionato più difficile di quello di Serie A appena vissuto e terminato con la retrocessione: “Questa Serie B può cambiare faccia in pochissime gare con difficoltà non solo tecniche, ma anche emotive, che possono arrivare in ogni momento. Sono però molto fiducioso della mia squadra, che è forte e ha elementi adatti alla categoria, ma molto dipenderà dall’atteggiamento e per questo credo che le prime giornate siano un bel banco di prova per noi. - continua Corsi – La squadra dovrà assumere una mentalità da guerra perché è facile trovare motivazioni contro Bologna o Juventus, mentre in Serie B alle volte è più difficile, ma va fatto se vogliamo toglierci delle soddisfazioni. L’organico presenta elementi interessanti, speriamo che possano trovare spazio anche i nostri gioielli come ad esempio Ricci. Abbiamo rinunciato malvolentieri a Damiani, poteva far parte del gruppo, ma il reparto era affollato. Era comunque pronto. Ci sono poi dei ragazzi come Belardinelli, Donati e Matteucci che nel medio termine spero ci daranno una mano“