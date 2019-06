Empoli, Corsi: "Commessi errori. Vorrei ripartire da Caputo e Andreazzoli"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Antenna 50 il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è tornato sull’amara retrocessione dalla Serie A e tracciato le linee per il futuro: “C’è enorme dispiacere per la mancata salvezza, in particolare per la squadra che secondo me era una delle più forti che abbiamo mai avuto in Serie A, ma bisogna guardare avanti e cercare di fare meglio. Abbiamo fatto degli errori, in primis io. - continua Corsi come riporta Pianetaempoli.it - Iachini? In quel momento la squadra giocava bene, ma perdeva le partite in contropiede e per questo abbiamo pensato di fare un calcio più speculare e inizialmente è andata bene, ma poi tutto ha preso una piega che non ci piaceva e siamo tornati indietro”.

Corsi poi torna anche sulla cessione di Alfredo Donnarumma, capocannoniere della B con la maglia del Brescia: “Alfredo è un grande giocatore di B, lo riprenderei al volo. E anche in Serie A ci avrebbe dato una mano, magari da subentrante. Mi giunge voce che il Brescia l’avrebbe messo in vendita, ma non so se ci siano conferme o meno”.

Infine spazio alla prossima stagione: “Noi confidiamo che Andreazzoli possa rimanere con noi, ma se così non fosse volteremo pagina. L’idea di massima è rinnovare la squadra perché le scorie della retrocessione potrebbero pesare. Certamente vorrei tenere Caputo, ma ne parleremo assieme perché se resta deve essere motivato e non deluso da giocare nuovamente in campionato di B. Cercheremo comunque di costruire una squadra forte con giovani da valorizzare”.