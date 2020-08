Empoli, Corsi conferma: "Dionisi è un allenatore che mi piace. Stiamo valutando"

"Dionisi è un allenatore che mi piace. Posso confermare che è uno dei nomi che stiamo valutando per la panchina dell’Empoli della prossima stagione. Vorrei chiudere la cosa entro pochi giorni, per poi partire con tutto a stretto giro di posta». Con queste parole a trivenetogoal.it il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi conferma il forte interesse dei toscani per Alessio Dionisi. Sostituirà Pasquale Marino, cui toccherà il compito di riportare in A la Spal.