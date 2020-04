Empoli, Corsi: "Dopo il virus il calcio dovrà ridimensionarsi. E niente più abbonamenti"

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Radio. Ecco il pensiero del numero uno azzurro sul momento attuale del calcio italiano: “La nostra società conta circa 150 dipendenti tra amministrativi, tecnici, scuole calcio, operatori della logistica. Abbiamo messo in cassa integrazione i dipendenti della sede. Siamo pronti per riprendere, abbiamo sanificato tutte le aree necessarie e lo faremo ancora. Non abbiamo però ricevuto comunicazioni ufficiali. Il calcio dopo il Coronavirus? Ci sarà per le società medio e piccole come noi un ridimensionamento, in termini di sponsor e pubblico. E l’anno prossimo, credo, che non ci saranno campagne abbonamenti. Sarà dura.”