Empoli, Corsi fa mea culpa: "Le mie responsabilità sono evidenti"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il neo tecnico, il terzo in questa stagione, Pasquale Marino il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha fatto mea culpa su una stagione altamente deficitaria: “Le responsabilità della società sono evidenti, è inutile additare questo o quel allenatore perché le colpe sono principalmente nostre. Siamo stati noi a non individuare un tecnico che potesse guidarci verso risultati migliori. La responsabilità principale è stata quella di voler seguire un tipo di calcio che ci ha regalato grandi soddisfazioni e questo ci ha portato a farci del male, poi ci sono stati tanti giocatori che certamente hanno reso al di sotto delle loro potenzialità. - continua Corsi come riporta Empolichannnel.it - Ora ci siamo rivolti a una guida esperta, che conosce questa categoria, per trovare una quadratura e aumentare il rendimento del gruppo. La responsabilità è mia, sono stato io ad avallare tutte le scelte. A Marino chiedo di farci uscire da questa situazione di classifica e per farlo dobbiamo ritrovare quel clima da battaglia per cercare di venirne fuori”.