Empoli, Corsi: "Non è tempo per i piccoli egoismi. Bisogna salvaguardare l'Azienda Calcio"

Intervistato da Sportmediaset il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato del difficile momento che attraversa l'Italia e della possibilità che i campionati possano ripartire: “Credo sia presto per dire se si tornerà a giocare, bisognerà vedere in che situazione si trova l'Italia a fine aprile. Se tornassimo ad allenarci dopo un mese si potrebbe scendere in campo, ma ci vuole tempo e cautela perché i giocatori sono fermi da metà marzo. Solo davanti a uno stop definitivo del Governo potremmo arrenderci, per ora siamo obbligati a guardare avanti. Vedo che Uefa e soprattutto i calciatori si sono detti possibilisti e questo è importante. - continua Corsi – Fermo restando che prima di tutto viene la salute bisogna guardare anche oltre. Ci sono 150 famiglie che dipendono dal mio club e qualche risposta gliela devo. Non si può guardare ai piccoli interessi di bottega in questo momento, dobbiamo pensare al futuro di tutta l'Azienda Calcio. L’ipotesi di ripresa dei campionati tra maggio e giugno, con le coppe a luglio è un ipotesi da tenere presente”.