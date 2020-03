Empoli, Corsi: "Non eravamo mentalmente pronti. Porte chiuse hanno pesato, non solo per noi"

vedi letture

Dalle colonne de Il Tirreno il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato del pareggio contro il Trapani dell’ultimo turno: “Il campo ha detto che non eravamo pronti ad affrontare una partita che non ha avuto un copione diverso da quello che tutti si aspettavano. Questo deve servirci da lezione perché a livello mentale non basta concentrarsi sulle difficoltà della gara quando si gioca, ma bisogna farlo anche nei gironi precedenti. - continua Corsi – Le porte chiuse hanno pesato, non ci sono dubbi, ma sapevamo da giorni che non potevamo contare sull’aiuto del pubblico. Le porte dello stadio, peraltro, erano chiuse per tutti, anche se in questo caso era ed è stato più complicato per noi. Non solo per noi perché la giornata ha detto che molte squadre in casa, come Frosinone, Cittadella o Venezia, che hanno sofferto. Non è un caso che siano arrivare tante vittorie esterne”.