Empoli, Corsi: "Ora mi sento sollevato. Tutino? Mi piacerebbe godermelo a lungo"

Intervistato da Il Tirreno il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato del trittico di vittorie consecutive che hanno risollevato la squadra in classifica e riportato un po' di serenità in casa toscana: “Quando si commettono così tanti errori, quando le cose vanno così male, non puoi che sentire tutto il peso della responsabilità. È normale, anche giusto, però finisci anche per avvilirti un po’ mettendoti in discussione e chiedendoti se sarai in grado di fare le scelte giuste, quelle che servono per invertire la marcia. Ora va molto meglio, potrei dire che sono sollevato. Il calcio però ci insegna che basta un mese per stravolgere tutto nel bene e nel male, quindi testa bassa e pedalare. - continua Corsi parlando di Marino – Devo dire che mi conforta avere un mister esperto come Marino, mi piace sentirgli dire che l’Empoli è al 60% perché noi dobbiamo pensare a quello che c’è da fare e non a quello che è stato fatto. Tutino? Ci stiamo innamorando di questo ragazzo sia per quello che fa in campo sia per come si comporta. È uno che viene da me e mi dice di comprarlo o che va dai tifosi per chiedere il loro sostegno. Se lo acquisto? Sarà difficile, ma mi piacerebbe godermelo a lungo”.