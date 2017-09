Empoli, Corsi: "Presto per dire dove potremmo arrivare. Siamo al 70%"

© foto di Federico De Luca

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato al Tirreno del successo contro il Bari e del mercato del club: “La squadra ha convinto, anche se è presto per dire cosa potrà fare e dove potrà arrivare, però ci prendiamo i tre punti contro una buona squadra e conquistati con pieno merito. Ci saranno utili per continuare a lavorare serenamente e migliorare, tutti i ragazzi ci stanno mettendo un grande impegno e anche il lavoro del mister Vivarini e del suo staff sta dando i suoi frutti. A livello fisico siamo al 70% e i progressi sono costanti, i miglioramento si vedono in generale, ma è chiaro che bisogna avere il tempo di conoscersi. - continua Corsi – Non possiamo essere al livello di squadre come Frosinone o Palermo che hanno cambiato poco e questo rappresenta un vantaggio non indifferente. L'ambiente per noi è sempre stato un vanto e un punto di forza, quando è venuto meno sono sempre stati guai come nella passata stagione. Forse negli ultimi anni allo stadio c'erano troppe persone, molte che non avevano la stessa cultura sportiva dell'empolese, ora siamo meno, ma chi c'è ha a cuore l'Empoli. Caputo? Di solito un giocatore simile lo vendiamo e invece stavolta lo abbiamo comprato”