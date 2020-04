Empoli, Corsi si gode Ricci: "Vorrei che facesse come Tonali ha fatto a Brescia"

Come riferisce pianetaempoli.it, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, in un intervento su Radio Radio, ha parlato di Samuele Ricci, prodotto del vivaio empolese e finito nel mirino di club di Serie A: "In primis va detto che noi destiniamo quasi tre milioni di euro al lavoro del settore giovanile. Una cifra importante, che nemmeno alcuni club di Serie A investono. C’è grande attenzione sull’organizzazione e alle risorse umane, che stanno contribuendo a portare avanti la nostra tradizione. Ricci è il gioiello ma abbiamo tanti altri talenti che sono in rampa di lancio. Che sono lì, pronti e che hanno le qualità per far parte del nostro gruppo. Ma prima di ogni ragionamento di mercato, vorremmo giocarsi le nostre chance in campionato".

E sul giocatore prosegue poi: "L’ideale sarebbe che facesse il salto nella massima categoria con l’Empoli. Un po’ come è successo al Brescia con Tonali, che lo scorso anno è stato protagonista in B e poi si è affermato in A. Sarebbe bello se succedesse qualcosa di simile anche a noi con Ricci. Comunque si, lo ritengo pronto. Perché ha una grande dote, che è la forza mentale. Se commette un errore, non si eclissa. Si ripropone subito per rimanere nel vivo del gioco ed è un segnale di grande personalità e di non soffrire la pressione in situazioni di difficoltà. Poi, di fatto, lo ritengo sul livello di Bennacer e Traorè, che stanno facendo molto bene in Serie A. Anzi, per me Ricci ha un motore superiore. Ha una bella struttura fisica che si può ancora migliorare, gioca con la personalità di un trentenne”.