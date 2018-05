Empoli, Corsi: "Stimo Andreazzoli. Mix fra Spalletti e Luis Enrique"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Sky Sport del rapporto col tecnico Aurelio Andreazzoli e dei tanti tecnici passati per il Castellani: "C'è grande sintonia, sin dall'inizio dell'avventura. E' stata fatta una cosa straordinaria e imprevedibile. Il VAR? In Italia siamo più avanti di tutti. Da parte mia c'è grande curiosità (in B non è ancora presente), è una cosa giusta ma migliorabile. Sicuramente il margine di errore si è ridotto, anche in B il presidente si sta adoperando per introdurlo. In B a volte c'è un atteggiamento rugbistico su cui alcuni arbitri non riescono ad intervenire. In A invece è più semplice fischiare un rigore anche se ci sono dei dubbi. Sarri ed il Napoli? Prendo il tutto con dispiacere. Ma quando ho visto 20mila persone aspettare il Napoli a Torino mi ero fatto il segno della croce, noi sportivi siamo tutti scaramantici ed i napoletani più di noi. Hanno festeggiato una vittoria che ha dato grande soddisfazione, ma quell'atteggiamento toglie qualcosa alla squadra. Futuro Sarri? Maurizio credo sia concentrato solo sulla prossima partita. Credo si stia guardando intorno a 360° senza avere un'idea precisa sul futuro. Lui pensa al campo, poi magari una volta finito il campionato ci metterà pochissimo a decidere. L'idea Andreazzoli? Mi hanno detto di parlarci, ci siamo confrontati per un'oretta. Lui aveva già chiaro cosa modificare, l'idea di calcio poi si è vista già dopo una settimana. Ha migliorato i singoli calciatori e l'atteggiamento della squadra. Spalletti? Lui voleva imparare tutto da tutti e anche oggi studia come se fosse all'inizio della carriera. Sarri è un maestro, un fissato, un malato che dopo la partita va a casa e si mette a guardare la prossima avversaria. Andreazzoli invece ha preso qualcosa da tutti quelli che gli son piaciuti, principalmente credo Spalletti e Luis Enrique. La conferma di Sarri ai tempi dell'Empoli dopo 4 punti in 9 partite? I ragazzi lo seguivano, gli allenamenti erano buoni e Marcello Carli, all'epoca ds, era sempre stato convinto di Sarri".