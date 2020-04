Empoli, Corsi su Ricci: "È un predestinato. Mi piacerebbe facesse lo stesso percorso di Tonali"

vedi letture

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Tuttosport del talentuoso centrocampista Samuele Ricci finito nel mirino del Milan: “Noi destiniamo tre milioni di euro circa per il settore giovanile, una cifra importante che neanche alcuni club di Serie A investono e c'è grande attenzione all'organizzazione e alle risorse umane che stanno portando avanti la nostra tradizione. Ricci è il gioiello più splendente, ma abbiamo tanti altri giovani in rampa di lancio, sono lì pronti e hanno le qualità per far parte del nostro gruppo. - continua Corsi – L'idea per Ricci sarebbe quello di fare il salto di categoria con noi, un po' il percorso di Tonali al Brescia. Ha una grande forza mentale e se commette un errore non si eclissa, ma si ripropone subito e questo è segno di personalità. Per fare degli esempi lo ritengo al livello di Bennacer e Traorè, anzi ha un motore superiore e può fare sia il mediano davanti alla difesa sia la mezzala. Per me è un predestinato e non mi sorprendono gli attestati di stima di tutte le big italiane”.