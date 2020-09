Empoli, Corsi su Ricci: "Vogliamo tenerlo, salvo offerte che ci facciano cambiare idea"

Intervistato da Il Tirreno il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi si gode l’esordio vincente in casa del Frosinone senza però cambiare idea sugli obiettivi stagionali: “Siamo soddisfatti di quanto visto a Frosinone contro un avversario forte ed esperto, si vede che c’è già un’identità di gioco anche se la condizione non può, e non deve, essere la migliore. Sarà una stagione strana visto che siamo partiti solo da un mese e credo che solo fra un altro mese si vedranno i frutti del lavoro. Abbiamo la rosa più giovane del campionato, motivo di vanto per noi, abbiamo nel gruppo tanti ragazzi del vivaio ed è chiaro che se arrivano i risultati sarà più facile far crescere questi ragazzi. Il nostro obiettivo non cambia, era ed è quello di stare nella parte sinistra della classifica. - continua Corsi elogiando mister Dionisi – Per noi non è una sorpresa, lo abbiamo voluto fortemente e dopo un mese di lavoro siamo pienamente soddisfatti. Poi va da sé che il giudizio finale lo darà il campo, ma noi siamo convinti di avere un tecnico preparato e appassionato. Ricci? Il discorso non cambia, noi vogliamo tenerlo salvo offerte che possano farci cambiare idea”.