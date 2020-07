Empoli, Corsi: "Troppi errori arbitrali, sono stanco. Non so se resterò in questo mondo"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni del TGR Toscana tornando sugli errori arbitrali che sono costati la sconfitta contro la Virtus Entella: “Sono arrabbiato, ma non posso dare la colpa di questa stagione agli errori arbitrali che sono stati davvero troppi. Parlare male di certe situazioni vuol dire magari che non penso di restare un questo modo non porta a nulla, non produce effetti positivi e anche questo dimostra una certa stanchezza da parte mia. - conclude Corsi parlando della Salernitana – Mi sembra che la Salernitana sia trattata un po' meglio di noi, ma forse questa è una battuta in più che non avrei detto in altri tempi. Si tratta di una squadra forte, con un allenatore organizzato, ma non è più forte di noi. Il destino è nelle nostre mani, c’è da prepararla al meglio e ottenere il risultato migliore”.