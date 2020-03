Empoli, Corsi: "Vorrei finire il campionato non appena sarà ripristinata la normalità"

vedi letture

Un particolare momento quello che sta vivendo l'Italia, e del quale, come riferiscono i canali ufficiali del club, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato quest'oggi ai microfoni di Radio Sportiva: "Stiamo cercando di gestire al meglio questa situazione, in un momento non semplice come quello attuale. Come società, considerando il problema e la drammaticità di tutto quello che sta succedendo, siamo chiamati a gestire tante persone che sono legate a noi, impegnandoci al massimo per trovare la gestione migliore. È innegabile che a oggi ci sono tanti dubbi ma il primo pensiero deve essere solamente la salute delle persone e la tutela nostra e di chi ci circonda. Non sappiamo quello che sarà e quello che succederà più avanti, il nostro pensiero è legato all’immediato cercando di far tutto al meglio: i ragazzi si stanno allenando da casa e sono encomiabili; noi li seguiamo sotto tutti i punti di vista con lo scopo di farsi trovare pronti al momento della ripresa e sperando di ritrovare questo lavoro quando torneremo in campo”.

E andando al possibile futuro: “La ripresa? Si stanno ipotizzando diverse soluzioni, tenendo conto delle tante problematiche in ballo. Personalmente vorrei che si riuscisse a finire il campionato una volta che le cose saranno tornate alla normalità anche se sento molti che vorrebbero che tutto finisse qui, una cosa che ritengo quasi mortificante da un punto di vista sportivo. Il ritorno in campo deve essere una conseguenza della risoluzione del problema e di un ritorno alla normalità; se sarà possibile riprendere ad allenarsi potremo ripartire con i campionati, giocando in estate e finendo anche a luglio. Ci sarà comunque un consiglio federale che prenderà queste decisioni, il presidente è un uomo di sport, ha un compito difficile ma credo sia una garanzia e ho grande fiducia che si trovi il modo per uscire da questa triste situazione”.