© foto di Andrea Rosito

Sono 21 i convocati di Giovanni Stroppa per il match che il suo Crotone giocherà in quel di Empoli. Il mister rossoblu non avrà a disposizione gli infortunati Rutten e Zanellato mentre gli squalificati saranno Messias, Simy e Marrone.

1 CORDAZ

2 CURADO

3 CUOMO

5 GOLEMIC

6 GIGLIOTTI

7 MUSTACCHIO

8 SPOLLI

9 ARMENTEROS

10 BENALI

12 FIGLIUZZI

13 BELLODI

14 CROCIATA

16 GERBO

17 MOLINA

18 BARBERIS

19 GOMELT

20 MAXI LOPEZ

22 FESTA

23 MAZZOTTA

26 EVAN’S

27 ZAK