Empoli, D'Adderio: "C'è un peso psicologico, da domani si volta pagina"

© foto di Salvatore Monteverde/TuttoLegaPro.com

Non si aspettava un inizio così in salita il neo tecnico dell'Empoli Roberto Muzzi, che ha assistito dalla tribuna alla sonora sconfitta degli azzurri per mano del Frosinone. Nel post partita l'allenatore in seconda Fulvio D'Adderio ha incontrato i cronisti, queste le sue dichiarazioni, raccolte da Tuttofrosinone.com: "Non siamo stati certamente arrendevoli. Non siamo venuti qui a difenderci, non è stato così, la squadra ha cercato di reagire al periodo negativo, ma abbiamo preso gol con i primi tre tiri. Come se ne esce? Muzzi ha cercato di analizzare tutte le cose, ci stiamo prodigando per uscirne fuori, purtroppo c'è anche un peso psicologico in questo momento. Dobbiamo lavorare con molta serietà, non siamo pagati a caso, abbiamo tante responsabilità. Se vogliamo far questo lavoro dobbiamo vendere cara la pelle.

Il Frosinone è una grande realtà, ha delle individualità molto importanti, in casa poi, realizza la maggior parte dei gol. Possesso palla sterile nel primo tempo? Stiamo cercando di verticalizzare portando le punte vicine, cercando di entrare nella parte centrale del campo; oggi non abbaiamo mai fatto uscire le punte sul terzino, come ha fatto il Frosinone, proprio per tenerle lì davanti. Al momento la condizione non è al top, sia quella fisica sia quella mentale e tecnica. Queste sono componenti determinanti. A fine partita è venuto il presidente nello spogliatoio, lo conosco da pochi giorni, qualsiasi altro presidente avrebbe alzato la voce e ribaltato i tavolini, invece si è assunto la responsabilità di tutto questo, è difficile trovare una società che si comporti in questo modo, dobbiamo anche ringraziarlo. Da domani si volta pagina".