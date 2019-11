Empoli, D'Adderio: "Ho visto un gruppo molto stimolato e determinato"

© foto di Salvatore Monteverde/TuttoLegaPro.com

Dopo aver accarezzato l'idea del ritorno alla vittoria, l'Empoli del neo tecnico Roberto Muzzi si è dovuto accontentare dell'1-1 al cospetto di un agguerrito Venezia. L'allenatore in seconda Fulvio D'Adderio ha parlato in mixed zone nel post partita. Queste le dichiarazioni del vice di Muzzi, riportate da Pianetaempoli.it:

"È un momento complicato e solo le gare ci dicono dove dobbiamo agire. L'allenamento permette di migliorare le situazioni che vediamo la domenica. La settimana è stata complicatissima, alcuni sono rientrati tardi dalle nazionali, i dubbi sono stati massimali. Abbiamo cambiato ancora ieri, perché Romagnoli era indisponibile. Giocavamo contro una squadra collaudata. Se non ci fossero state difficoltà, non ci sarebbe stato il cambio di allenatore. La nota positiva è che ho visto un gruppo molto stimolato e determinato nel voler portare a casa questi punti. Di fronte a noi avevamo una squadra che ha perso solo una partita fuori casa, il peggiore avversario che potessimo incontrare, con grandi qualità tecniche e una circolazione di palla ben determinata e fluida. Noi siamo stati bravi a contrastare i loro punti forti.

Dobbiamo essere lucidi, dobbiamo prima fare una diagnosi per capire qual è la medicina giusta. Dovremo cambiare alcuni atteggiamenti della squadra, il lavoro da fare è tanto. In questo momento era anche difficile subentrare, dopo due sconfitte, in un ambiente che è sano ma allo stesso tempo esigente. Penso che Muzzi abbia le qualità e il carattere per risolvere le situazioni che si sono create, e dare maggior forza a questa squadra.

Non ci accontentiamo del risultato, i ragazzi volevano vincere, però bisogna valutare anche che si è pareggiato con una squadra che nel primo tempo aveva avuto le occasioni per far male. Ma le abbiamo avute anche noi".