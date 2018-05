Empoli, dalla Polonia: fatta per il classe '94 Marcjanik

© foto di Federico De Luca

Si profila uno sbarco in Italia per Michal Marcjanik, centrale difensivo classe 1994 dell'Arka Gdynia. Secondo quanto riportato dal portale polacco Gol24.pl il giocatore, in scadenza nel giugno prossimo con il suo club, avrebbe firmato con l'Empoli per la prossima stagione.