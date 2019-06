Empoli, Dell'Orco contropartita per Caputo al Sassuolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua il pressing del Sassuolo nei confronti di Francesco Caputo. Per cercare di convincere l'Empoli a cedere l'attaccante al club neroverde, preferendolo alle ipotesi Fiorentina e Genoa, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport potrebbe essere messa sul piatto una contropartita tecnica. Si tratta di Cristian Dell'Orco, terzino sinistro classe 1994 che nell'ultima stagione ha già militato in prestito in azzurro.