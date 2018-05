Empoli, Di Lorenzo: "Vogliamo festeggiare la Serie A con i tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzino dell’Empoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato ai microfoni di Radio Lady la vittoria contro il Brescia: “Sono contento, era importante tornare alla vittoria dopo tre pareggi. Noi anche nelle altre partite abbiamo giocato sempre per la vittoria. Oggi ci siamo riusciti anche se non era facile, il Brescia lottava per la salvezza mentre noi avevamo già conquistato l’obiettivo. La vittoria però mancava da alcune partite, noi la volevamo in tutti modi“.

La Serie A? “L’ho sognata tanto, ancora non mi sto rendendo conto di questa cosa. Abbiamo fatto tutti un’annata importante e adesso non vediamo l’ora di ricominciare la stagione e partire per l’avventura della Serie A. Venerdì vogliamo festeggiare insieme al nostro pubblico chiudendo l’anno con tanta gente allo stadio”, riporta Empolichannel.it.