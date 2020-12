Empoli, Dionisi: "Abbiamo fatto un partitone, la Reggiana mai pericolosa"

L'allenatore dell'Empoli, Alessio Dionisi, ha parlato a Radio Lady, dopo la gara pareggiata contro la Reggiana. Queste le sue parole raccolte da Empoli Channel: "Abbiamo fatto un partitone, abbiamo giocato 35 minuti in dieci ed era la quarta gara in dieci giorni. Spero non ci condizioni per la prossima col Brescia. Non volevo arrivare a fine partita con gente affaticata. Molto bene nel primo tempo oggi, straordinariamente bene nel secondo. La Reggiana non si è mai avvicinata alla nostra area. Siamo stati pazienti nel primo tempo, poi abbiamo provato a vincerla in dieci e devo fare i complimenti ai ragazzi. Dobbiamo essere bravi a continuare a giocare così a Brescia“.