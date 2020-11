Empoli, Dionisi: "Assenze in difesa? Danno possibilità ad altri. Ho fiducia". I convocati

Alessio Dionisi, tecnico dell’Empoli, nel corso della conferenza stampa di oggi prima della gara contro il Vicenza ha analizzato i problemi difensivi dovuti alle ultime indisponibilità: “Al reparto difensivo mi piace dar continuità, stavamo crescendo anche se dobbiamo ridurre i gol sporchi, ma le assenze danno semplicemente possibilità ad altri: ho fiducia in tutti. Però non analizziamo solo i singoli, perché come ho sempre detto per permettere al singolo di far bene serve una prestazione di squadra”.

Di seguito i convocati dell’Empoli per la gara di domani contro il Vicenza:

Portieri: Brignoli, Furlan, Pratelli

Difensori: Cabiaso, Casale, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi, PIrrello, Viti

Centrocampisti: Asllani, Bajrami, Bandinelli, Damiani, Haas, Ricci, Stulac, Zurkowski

Attaccanti: Baldanzi, La Mantia, Mancuso, Matos, Olivieri