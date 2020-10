Empoli, Dionisi: "Bravi a non disunirci dopo lo svantaggio, questo è lo spirito giusto"

Le dichiarazioni di Dionisi dopo Empoli-Pisa 3-1.

Il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi ha parlato al termine della gara vinta per 3-1 contro il Pisa. Queste le sue dichiarazioni, riportate da PianetaEmpoli.it: "” Dobbiamo essere più bravi in certe occasioni, siamo andati ancora sotto e non è sempre facile riprenderle. Oggi abbiamo giocato, non ci siamo mai disuniti, senza paura con grande coraggio e chi è entrato ha dato un grande contributo. E’ una bella serata, indubbiamente, e oggi festeggiamo per il risultato ma ancora di più per la prestazione che ha portato a questo risultato. Adesso dobbiamo recuperare un po’ di forza e poi penseremo a Coppa Italia e poi alla prossima di campionato, però stasera ce la godiamo. La Mantia era stanco ed era pronto il cambio, volevo dare un inerzia diversa ed ho preferito togliere Mancuso. Credo che Andrea questo sia il premio per il grande sacrificio che mette sempre in ogni gara: anche in quelle in cui non segna, lui è un giocatore importante per noi. Gli attaccanti sono i primi a mettersi i disposizione per la squadra. Bravi tutti, anche dal punto di vista fisico ho avuto belle risposte, ho visto anche i ragazzi che hanno fatto tutte le ultime tre che non si sono mai abbassati ed a testa bassa hanno lottato per tutto il match. Questo è lo spirito che voglio. Dispiace per il gol: vanno evitati questi gol che alla fine concediamo noi, ma dopo quello li abbiamo contenuti e siamo stati bravi perché poi Brignoli è stato inoperoso. A Benevento giocherà qualcuno che fin qui ha avuto minori occasioni. Vincere in rimonta ci dà coraggio e consapevolezza e questa è la cosa più importante. La nota stonata di stasera è quella di non poter condividere la vittoria con la gente allo stadio, sono convinto che oggi ci sarebbe stata tanta gente. La spinta del pubblico presente c’era l’ho sentita, spero poi che chi ci ha visto in televisione sia stato felice. Ci saranno partite diverse, partite in cui non riusciremo a fare sempre quello che vogliamo ed arriveranno anche risultati diversi, vorrei che anche intorno alla squadra ci fossero le stesse sensazioni di oggi in quei momenti.”