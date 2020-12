Empoli, Dionisi: "Buon atteggiamento, prendiamo il punto in modo positivo"

Le dichiarazioni di Dionisi dopo Empoli-Ascoli 1-1.

Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha parlato dopo l’1-1 interno contro l’Ascoli. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai canali ufficiali del club.

Mister, un pareggio in cui l’Empoli ha subito gol ma poi ha ripreso il match e nel finale poteva anche portarlo a casa.

“Ci siamo complicati la vita prendendo subito gol, in un’occasione in cui potevamo essere più efficaci. Merito anche all’Ascoli, che ha fatto una partita gagliarda. Noi oggi nel volume meritavamo perché abbiamo fatto abbastanza bene, mentre nei dettagli abbiamo fatto peggio rispetto alle ultime uscite. Siamo stato confusionari nel primo tempo, per poi migliorare nella ripresa eccetto i primi minuti in cui abbiamo mandato in porta l’Ascoli. Siamo stati fortunati in quell’occasione, ma poi abbiamo avuto un’occasione dietro l’altra. Peccato averla ripresa troppo tardi. C’è da dire che stiamo giocando da tanto e dobbiamo prendere il lato positivo, cioè di aver mosso la classifica e di non aver perso. Il lato negativo della gara è che siamo stati meno puliti tecnicamente del solito e arrivavamo troppo tardi in pressione sulla palla. Ci può stare: non sono arrabbiamo ma neanche soddisfatto: è un buon punto. Dobbiamo pensare alla prossima, l’atteggiamento è stato quello giusto”.

In una serata non soddisfacente l’Empoli è uscito dal campo con un risultato, che non è poco.

“Questo è l’aspetto positivo, ma dobbiamo crescere nell’interpretazione. Era chiaro che l’Ascoli dopo il vantaggio avrebbe fatto una gara di rimessa, noi abbiamo concesso troppo. Io sono comunque contento per l’atteggiamento mostrato. Non era facile, perché l’Ascoli veniva da una vittoria ed è più forte della classifica che ha. In spogliatoio c’era rammarico per non aver vinto, ma quando non giochi al massimo devo comunque portare a casa qualcosa e ci siamo riusciti”.

Lunedì si va a Cosenza, chiudendo su un campo difficile questo tour de force.

“Il Cosenza è una squadra che gioca a calcio, con giocatori bravi a livello offensivo. Ora non contano solo le qualità, ma anche il modo in cui si prepara la partita sul piano mentale. Troveremo una squadra che ha bisogno di punti e che sa giocare bene: non sarà facile, come non lo è mai. Dobbiamo pensare a noi e chiudere questa prima parte di stagione nel modo migliore”.

Domani è l’ultimo dell’anno: un augurio a tutti i tifosi, dopo un 2020 che è bene lasciarsi alle spalle.

“Non andrebbe dimenticato, così quando le cose torneranno normali le apprezzeremo ancora di più. Speriamo che il futuro sia roseo e lo sarà sicuramente. Buona fine, ma soprattutto buon principio a tutti i tifosi dell’Empoli e non solo”.