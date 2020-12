Empoli, Dionisi: "Concesso troppo nel primo tempo. Nella ripresa siamo stati squadra"

Intervenuto in zona mista al termine della gara di Chiavari contro l'Entella, il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi non si lascia distrarre dal risultato ampiamente positivo e analizza con lucidità le indicazioni arrivate dal campo:

"Le partite sono strane. Ancora non mi è passata la rabbia per il primo tempo -riporta Radio Lady-, il più brutto da quando sono a Empoli. Mi prendo il positivo, ma anche il negativo. L’Entella non merita questa classifica e ci ha sorpreso. Ero arrabbiato per il primo tempo e lo sono ancora, dobbiamo prendere spunto da quello perché se risuccede perdiamo. Faccio il plauso per la ripresa.

Se si approccia così, le partite le perdiamo. Non sono contento di quello. Nel secondo tempo siamo stati squadra, sfruttando le situazioni emerse dalle difficoltà dell’Entella. Abbiamo concesso troppo nel primo e talvolta anche nel secondo. Nel lungo, giocando come nel primo tempo, perdi le partite e l’identità.

Moreo ha fatto ben ma un giocatore da solo non fa nulla in nessuna categoria. Ha trovato una squadra diversa nel secondo tempo. I ragazzi hanno messo dentro carattere e voglia. L’atteggiamento è stato diverso, abbiamo cambiato tutto. Moreo in questo contesto ci ha dato qualcosa. La reazione è buona ma non dimentichiamoci il primo tempo, ho tanta fiducia in loro e dobbiamo dimostrare di non essere quelli dei primi quarantacinque minuti.

Speriamo di recuperare qualcuno per martedì. Spiace l’infortunio di Bandinelli. La ripresa è una risposta che i ragazzi dovevano dare, i giocatori hanno giocato anche per Bandinelli. Chi gioca si farà trovare pronto. Ora dobbiamo preparare la Cremonese, loro hanno cambiato il trend".