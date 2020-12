Empoli, Dionisi: "Contro il ChievoVerona sarà una gara da tripla"

Alla vigilia della trasferta di Verona, in casa Empoli è stato mister Alessio Dionisi a parlare alla stampa per il pre gara: "Dallo scorso anno è aumentato lo spirito di rivalsa, la gara dello scorso campionato contro il Chievo segnò la stagione azzurra e anche se adesso è un'altra storia bisogna attingere da tutti i serbatoio per fare bene: vanno poi gestite forze ed energie, giocando spesso si deve cercare di non arrivare stanchi al 70' perché gli episodi finali possono determinare le gare, specie con squadre forti come il ChievoVerona. Sarà una gara ostica, i veronesi si sono rinforzati e stanno facendo davvero bene, sono convinto che non vedano l'ora di batterci, anche se noi vogliamo continuare il nostro percorso: è una gara da tripla, che affronteremo con la consapevolezza che dobbiamo giocarcela, perché possiamo metterli in difficoltà, anche se loro ci creeranno problemi".

Sulla rosa: "Non so se Brignoli sarà della gara, si è allenato poco, a ogni modo sono tranquillo con Furlan, si era già visto l'esordio in Coppa: ha fatto benissimo, tutta la squadra sta facendo bene, e come ho detto più volte non esiste un giocatore che fa bene se non fa bene anche la squadra. Sono cammini che vanno di pari passo. Stulac? Sta crescendo molto, ma può fare ancora meglio, può crescere: è un taciturno, ma è un leader tattico. Vedo da parte di tutti la voglia di migliorare, spesso rimangono a fine allenamento a provare delle situazioni, per cercare di crescere. Poi è vero che magari avremmo alcune assenze e la freschezza verrà meno giocando ogni tre giorni, ma se terremo lucidità sopperiremo al resto: anche gli avversari sono stanchi come noi".

Conclude poi: "Devo pensare alla formazione migliore, ma anche a quella che a partita in corso può cambiare le sorti: le mie scelte alle volte sono state fatte sia in fase di partenza che di arrivo. A ogni modo ho fiducia in tutti".