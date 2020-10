Empoli, Dionisi dopo il successo col Benevento: "Mi aspettavo una prestazione di questo tipo"

Alessio Dionisi, allenatore dell'Empoli, ha parlato così al termine della vittoria sul campo del Benevento in Coppa Italia per 4-2: "Siamo molto contenti. Abbiamo fatto un'ottima prestazione. Sono soddisfatto e contento per i ragazzi che se lo meritavano. Adesso dobbiamo mettere la testa alla prossima ma sono contento per i miei giocatori. Alcuni non giocavano da tanto e hanno dato risposte molto positive. Mi aspettavo la risposta positiva, meno un risultato come questo. Abbiamo un gruppo che oggi ha fatto bene e che da domani penserà solo alla prossima sfida. Il primo tempo è stato un buon tempo. Nel secondo siamo stati cinici nei momenti giusti. Il primo abbiamo sfruttato una ripartenza sul secondo è stato bravo Mancuso a crederci. L'unica cosa negativa è stata subire il secondo gol, ma se lo meritavano e ci sta di prenderlo. Ora pensiamo alla prossima che è più importante di questa. Abbiamo superato il turno ma adesso pensiamo al campionato. Abbiamo ragazzi che hanno delle qualità e che hanno voglia di dimostrare. Poi la squadra fa la differenza. Le qualità dei singoli, messi nella squadra, permettono questi risultati. Con questo tipo di prestazioni potremo toglierci delle soddisfazioni".