Empoli, Dionisi: "Entella insidiosa, non merita quella classifica. Noi dobbiamo confermarci"

Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha parlato della sfida contro la Virtus Entella, match che potrebbe rivelare più insidie di quelle che dice la posizione in classifica delle due: “L’Entella è una squadra con qualità e giocatori esperti che vengono da una stagione positive. Quest’anno non hanno iniziato nel migliore dei modi, ma sul loro campo sono sempre pericolosi e ci attendiamo una gara difficile anche perché loro meritano una classifica diversa e vorranno riscattarsi delle ultime gare dove non sono arrivati risultati positivi nonostante buone prestazioni. La prima insidia siamo però noi perché il nostro percorso è positivo, ma dobbiamo confermarci sempre e le nostre fortune passano da quello che mettiamo in campo in ogni gara. Dobbiamo dimostrare di volere ancora di più. - continua Dionisi – Finora tutti i ragazzi mi hanno dato risposte positive, non c’è uno che non abbia dato il suo contributo e per questo il nostro non sarà mai un turnover perché giocherà sempre chi sta meglio e lo merita senza pensare agli impegni successivi. Attacco? Matos sta trovando continuità e lo stesso vale per Olivieri, inoltre abbiamo recuperato La Mantia e Moreo, fra oggi e domani deciderò chi gioca. Matos può giocare anche trequartista anche se con lui avremmo una squadra più offensiva”.