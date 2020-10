Empoli, Dionisi: "Espresso un buon calcio, orgoglioso per quanto fatto"

vedi letture

Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta per 2-1 contro la SPAL: "Siamo ancora all'inizio, non ci sono punti pesantissimi ma abbiamo vinto con merito. Nel primo tempo avevamo creato tanto ma siamo andati in svantaggio, sono orgoglioso per quanto fatto nella ripresa. Abbiamo giocato fino alla fine, cercando anche il terzo gol: vorrei fare un grande applauso a tutta la squadra, sono felicissimo di poter allenare questo gruppo. Non abbiamo fatto nulla, stiamo gettando le basi e dovremo far bene anche nella prossima gara".

"E' stata una buona prestazione da parte di tutti, abbiamo espresso un buon calcio a differenza di alcune partite precedenti in cui ci eravamo riusciti un po' meno. Giochiamo sempre per ottenere il massimo, che se poi coincide con il massimo risultato allora ci porta una doppia gioia: abbiamo fatto una cosa straordinaria, non possiamo non sottolineare la prestazione di oggi. Dobbiamo acquisire consapevolezza, dall'altra parte avevamo la SPAL ma siamo riusciti a recuperare: i nostri avversari erano favoriti sulla carta ma noi non ci siamo fermati. Venerdì avremo una partita complicata contro il Pisa, una squadra ostica che lo scorso anno ha fatto benissimo ed è cambiata poco rispetto all'anno scorso: la sfida di oggi deve dare fiducia", ha proseguito l'allenatore.

E' stata una vittoria di gruppo, come testimoniato dall'esultanza collettiva al gol di Mancuso: "Posso far poco da solo, sono i ragazzi che credono in loro stessi e nella squadra. Magari ci saranno momenti in cui i risultati arriveranno meno, ma questo gruppo c'è: i valori morali ci sono e oggi c'è stata l'ennesima dimostrazione. Non possiamo accontentarci, solo un folle potrebbe pensare che questo basti per fare un buon campionato: abbiamo margine, possiamo incrementare le nostre possibilità e fare ancora di più, fermo restando che dalla prossima sfida arriveranno nuove difficoltà", ha concluso.