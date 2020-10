Empoli, Dionisi: "Il difficile ora è confermarsi ogni volta. Ma contro il Pisa ci proveremo"

La 5^ giornata del campionato di Serie B si aprirà col derby toscano tra Empoli e Pisa, in programma domani alle 21:00 allo stadio "Castellani".

Del match, tra gli azzurri, ne ha parlato in conferenza stampa mister Alessio Dionisi: "Pensavo una partenza difficile, abbiamo giocato con squadre toste, non mi aspettavo di avere 10 punti in 4 gare ma ci speravo: la squadra ha però voglia di dimostrare e qualità, basta metterle insieme affinché con risultati e prestazioni le nostre certezze vangano fuori. Comunque domani si gioca, per cui testa al Pisa".

E proprio sulla gara di domani. "Non sarà una gara facile, il Pisa è reduce da una grande stagione e ha cambiato poco, migliorando le individualità dove ha cambiato, hanno voglia di dimostrare che in B possono starci sempre e comunque. E' una gara importante, il derby, quella che viene, e in più giocheremo con le maglie del Centenario, che indosseremo con orgoglio: sarà una gara fisica, agonistica, per di più contro un avversario che gioca con un modulo speculare al nostro. Forse non sarà una gara bellissima, ma non importa. Di certo per noi la cosa più difficile è confermarsi, affinchè intorno a noi torni piena fiducia".

Andando ai suoi: "La condizione della squadra è buona, sta abbastanza bene. Domani faremo una piccola rifinitura, ma giusto per muoversi un po' dato che giochiamo alla sera. Formazione? La vedremo".