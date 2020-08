Empoli, Dionisi: "La società crede fortemente in me. L'obiettivo è farci riconoscere"

Primo giorno da allenatore dell'Empoli per Alessio Dionisi. Il tecnico ex Venezia è stato presentato oggi in conferenza stampa: "La telenovela del mio ingaggio - si legge su PianetaEmpoli -? Non voglio tornare sull’episodio, io avevo già percepito dal primo giorno quanto questa società fosse convinta di me. Questo mi ha gratificato, quello che è successo mi responsabilizza ancora di più. Mi sarebbe scocciato tanto perdere questa possibilità, era un obiettivo essere qui e ora devo meritarmi questa fiducia".

Che Empoli sarà? "Non esisterà nessun Empoli di Dionisi, vorrei raggiungere il risultato cercando di giocare al nostro meglio. Il nostro minimo obiettivo è valorizzare i ragazzi, non sarà facile perché ci saranno squadre molto attrezzate. Proveremo a riconoscerci in tutte le partite, non solo pensando a fare noi un certo tipo di gioco, ma fermare anche gli avversari. Le difficoltà saranno quotidiane e dovremmo andare oltre. Il nostro è un gruppo importante, l’obiettivo è quello di riconoscerci. Vorrei sottolineare che il mercato dell’Empoli parte da chi rimane, questi sono i nostri primi acquisti. Ho avuto la percezione che il presidente e il direttore credano fortemente in me. Avere la possibilità di allenare questa squadra è una cosa di cui vado molto orgoglioso. Inoltre trovo una squadra con giocatori di valore che hanno espresso buone cose, magari non con continuità ma c’è una buona struttura”.