Empoli, Dionisi nel mirino per il dopo-Caputo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della probabile partenza di Francesco Caputo, l’Empoli si guarda attorno alla ricerca di un valido sostituto, anche con caratteristiche diverse, che possa garantire un buon bottino di reti in Serie B. In questo senso, come riporta Pianetaempoli.it, il club toscano avrebbe messo nel mirino Federico Dionisi, classe ‘87, del Frosinone. Una seconda punta più che un centravanti, ma capace di segnare con regolarità in Serie B come ha dimostrato negli anni passati con la maglia dei canarini.